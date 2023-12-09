Будь ласка, бережіть себе та перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повітряними тривогами!

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21:13, 9 грудня Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей.

21:10, 9 грудня БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

21:05, 9 грудня Донецька, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!