Через закриття частини станцій метро у Києві змінюється рух наземного транспорту, зокрема на площі Либідській. Іще там планують залучити більше патрульних, встановити нові дорожні знаки та облаштувати додаткову зупинку поряд із ТРЦ Ocean Plaza.

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Коли з'явилися тріщини в тунелі метро: доповідь Кличка на комісії ТЕБ і НС

Через підтоплення Київського метрополітену відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Напередодні Денис Шмигаль закликав її зібратися, щоб розглянути ситуацію на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену. Головував на засіданні віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що значні течі і тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи з'явилися ще в листопаді по першій колії перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська". 8 грудня регіональна Комісія ТЕБ та НС вирішила зупинити рух на цій ділянці.

За словами Кличка, надзвичайна ситуація поки що відсутня, та вона може виникнути. Либідь не зможе підтопити власне станції, бо ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій. Це означає, що під час повітряної тривоги закриті станції зможуть працювати як укриття.

Прийнято рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів,

– ідеться в дописі.

Коли врегулюють рух на дорогах через закрите метро в Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що наразі автівки порушують правила зупинки та стоянки й припарковані на розворотних кільцях на площі Либідській. Іще на площі стоять на відстої нелегальні перевізники.

Через це слід змінити організацію дорожнього руху на цій ділянці і на найбільш завантажених відрізках столичних доріг. Планують збільшити пропускну здатність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, змінити деякі дорожні знаки та перенести для зручності зупинки громадського транспорту. Рух мають нормалізувати починаючи з понеділка.

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Кияни жартують через закриття низки станцій метро

У мережі вже з'явилися меми про цю подію. Вона справді непересічна, адже такого столиця ще не переживала. Українці, як і завжди, конвертують свій стрес у меми, в тому числі критикуючи в них міську владу.