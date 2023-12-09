Из-за закрытия части станций метро в Киеве меняется движение наземного транспорта, в том числе на площади Лыбедской. Еще там планируется привлечь больше патрульных, установить новые дорожные знаки и обустроить дополнительную остановку рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

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Когда появились трещины в тоннеле метро: доклад Кличко на комиссии ТЭБ и ЧС

Из-за подтопления Киевского метрополитена состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Накануне Денис Шмыгаль призвал собраться, чтобы рассмотреть ситуацию на перегоне Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена. Председательствовал на заседании вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что значительные течи и трещины в путевом лотке и тюбингах туннельной оправы появились еще в ноябре на первом пути перегона между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". 8 декабря региональная Комиссия ТЭБ и ЧС решила остановить движение на этом участке.

По словам Кличко, чрезвычайная ситуация пока отсутствует, но она может возникнуть. Лыбедь не сможет подтопить собственно станции, потому что грунтовые воды расположены ниже относительно уровня станций. Это означает, что во время воздушной тревоги закрытые станции смогут работать как укрытие.

Принято решение, что станции и вестибюли закрытой ветки могут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий,

– говорится в сообщении.

Когда урегулируют движение на дорогах из-за закрытого метро в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что в настоящее время автомобили нарушают правила остановки и стоянки и припаркованы на разворотных кольцах на площади Лыбедской. Еще на площади стоят на отстое нелегальные перевозчики.

Поэтому следует изменить организацию дорожного движения на этом участке и на наиболее загруженных отрезках столичных дорог. Планируется увеличить пропускную способность общественного транспорта, отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора, изменить некоторые дорожные знаки и перенести для удобства остановки общественного транспорта. Движение должны нормализовать с понедельника.

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Киевляне шутят из-за закрытия ряда станций метро

В сети уже появились мемы об этом событии. Оно действительно незаурядное, ведь такого столица еще не переживала. Украинцы, как всегда, конвертируют свой стресс в мемы, в том числе критикуя городскую власть.