Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал новую карту движения на Лыбедской площади. Ранее глава МВД Игорь Клименко пообещал, что Киеву не дадут утонуть в транспортном коллапсе, а патрульная полиция подробно расскажет об изменениях в движении.
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Какие изменения в организации дорожного движения на Лыбедской площади
В связи с ремонтом тоннеля станций метро на участке "Демиевская" – "Теремки" и с увеличением погрузки на наземный общественный транспорт временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади города Киева,
– написал Алексей Белошицкий.
Изменения в движении на Лыбедской площади в декабре 2023 года/ Фото Алексей Белошицкий
Как будет ездить транспорт на Лыбедской площади после закрытия метро: новые правила
- Теперь движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской разрешено только транспортным средствам, которые перевозят пассажиров по установленным маршрутам.
- Для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту от Большой Васильковской улицы через улицу Ковпака до улицы Антоновича.
Изменится ли что-то еще
На конечных остановках общественного транспорта привлекут дополнительные экипажи патрульной полиции. Они будут следить за дорожным движением и регулировать его.
Впоследствии установят дорожные знаки, которые будут разрешать движение по разворотным кольцам только для общественного транспорта.
Также предлагают обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).
Что известно о затоплении метро в Киеве
- Новая проблема с транспортом заставила киевлян напрячься, ведь Киевский метрополитен никогда не затапливало. Закрыв сразу шесть станций, власти пошли на беспрецедентный шаг. Но это сделали для безопасности горожан – фотографии трещин в туннеле действительно страшные.
- 8 декабря наземный транспорт начал дублировать движение метро. В этом материале мы рассказываем, как теперь доехать с Лыбедской на ВДНХ или Теремки. Впрочем, если объявят воздушную тревогу, может произойти транспортный коллапс. Массив Теремки достаточно большой, а метро всегда было надежным вариантом добраться туда. К тому же КГГА сообщила людям об изменениях буквально в тот же день.
- Есть мнение, что ремонт метро в Киеве затянется и может занять около года. Через два – три месяца будут результаты проверки, не было ли нарушений во время строительства. Для этого выроют котлован и будут продвигаться к туннелю с поверхности.