Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. По его словам, сроки ремонтных работ могут увеличиться до года.

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Также депутат считает, что из-за длительных ремонтных работ столицу ждут огромные пробки.

"Уже сегодняшний день показал, что транспортная инфраструктура города не справится... Если городские власти пытаются показать, что это будет плановым ремонтом, то это совершенно не так. Ведь вчера на сессии Киевского городского совета об этом ни словом никто не обмолвился", – отметил Андрей Витренко.

Он высказал предположение некоторых экспертов, которые прогнозируют, что ремонтные работы продлятся не пол года, а год, а затем станции метрополитена будут закрыты.

"Я думаю, что нас ждут страшные и огромные пробки", - добавил депутат.

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