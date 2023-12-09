Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. За його словами, терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року.

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Також депутат вважає, що через тривалі ремонтні роботи столицю чекають величезні пробки.

"Вже сьогоднішній день показав, що транспортна інфраструктура міста не впорається...Якщо міська влада намагається показати, що це буде плановим ремонтом, то це абсолютно не так. Адже вчора на сесії Київської міської ради про це жодним словом ніхто не обмовився", – зазначив Андрій Вітренко.

Він висловив припущення деяких експертів, які прогнозують, що ремонтні роботи триватимуть не пів року, а рік, а відтак станції метрополітену будуть закриті.

"Я думаю, що нас чекають над страшні і величезні пробки", – додав депутат.

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