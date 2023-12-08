У Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метро підтопило тунелі. Через це прокуратура розпочала розслідування.

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Правоохоронці почали розслідування

8 грудня столична влада терміново зупинила рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

За попередніми даними, тунель розгерметизувався, а у його стінах з'явилися тріщини, через які почала просочуватися вода.

Через затоплення тунелів столичного метро за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Правоохоронці повинні встановити причину підтоплення та надати відповідну правову оцінку людям та організаціям, причетним до спорудження цих тунелів.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь,

– повідомили у прокуратурі.

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