У Києві стався колапс із метрополітеном. Частина станцій синьої гілки, від Либідської до Теремків, не працює. Закрити частину метро обіцяли 9 грудня, проте це сталося вже 8 грудня через підтоплення.

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Що відомо про закриття частини станцій метро у Києві

Зранку мовилося про те, що рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють на пів року через ремонт тунелю, а станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть як укриття. Тобто закрити мали майже чверть синьої гілки (Оболонсько-Теремківська лінія Київського метрополітену).



Карта київського метро / КМДА

О 15:20 в ефірі телеканалу "Київ" повідомили, що прогін "Либідська" – "Теремки" закрили. Потяги не курсують від станції метро "Деміївська" до станції "Теремки", оскільки метрополітен підтопило і відбулася деформація тунелю.

Підтоплення у київському метро: дивіться відео

Реакція Київського метрополітену на ситуацію

Як повідомили представники метрополітену, вони спостерігали за ситуацією. 8 грудня після ранкового піку побачили нові тріщини, тому о 13:45 було вирішено зупинити рух ділянкою.

Вигляд тріщин справді страшний. До того ж помітно, що в тунелі вода. Журналістка телеканалу "Київ" сказала, що зараз вона вже трохи зійшла, проте раніше її було більше.

Тріщини та підтоплення в київському метро / Скриншот 24 Каналу

З понеділка 11 грудня почнуть бурити скважини, щоб провести геологічні та геодезичні роботи. Коли отримають перші результати від геологів, за два тижні оприлюднять звіт. Також перевірять, чи дотримувалися норм під час будівництва, – про це стане відомо за два-три місяці.

Утім, щоб перевірити дотримання норм, слід вирити котлован 20 метрів завдовжки і понад 10 метрів завширшки. Риючи вглиб, перевірники дійдуть іззовні до тунелю. Тоді стане зрозуміло, чи є там гідроізоляція та хімзакріплення. Тільки після цього з'являться остаточні висновки щодо того, що саме сталося на ділянці. Наразі можна тільки припускати: можливо, роботи були неякісні, можливо, причина – у близькості річки Либідь.

Як їздить транспорт у Києві після закриття частини синьої гілки

Рух метрополітену відбувається від станції "Героїв Дніпра" до "Либідської". Від Либідської до Теремків курсуватиме наземний транспорт, який повністю буде дублювати рух метро. Додатково задіють 77 автобусів, 20 тролейбусів.

