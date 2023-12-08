У ніч проти 8 грудня загарбники випускали ракети, зокрема, по столичному регіону нашої держави. Попри руйнування інфраструктури, на щастя, немає постраждалих серед людей. Водночас правоохоронці фіксують наслідки атаки.

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Який вигляд має Київщина після ракетної атаки

Наголосимо, що Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали – усі повітряні цілі у Київській області були ліквідовані. Проте все ж, на жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.

На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби. Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки,

– написали у поліції Київщини.

Разом з тим у Київській ОВА уточнюють, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих ракет на Київщині пошкоджено 3 приватні будинки у двох районах області. У них вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни.

Які наслідки російського обстрілу Київщини / Фото поліції

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають громадян не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати в найближчі укриття. Водночас влада регіону домовляється з міжнародними партнерами про оперативну заміну вікон у будинках.

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