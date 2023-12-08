Власне, у п'ятницю вранці, 8 грудня, ворог відкрив вогонь по Дніпропетровщині. Голова ОВА Сергій Лисак інформує про 1 загиблого та 4 потерпілих.
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Обстріл Дніпропетровщини
За словами очільника регіону, усіх постраждалих було доправлено до лікарень. Медики надають допомогу людям, що були травмовані внаслідок чергового акту російської агресії.
Удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані,
– написав Лисак.
Голова ОВА уточнює, що загарбники завдали удару по регіону ракетами. До того, близько 07:33 він повідомляв, що в районі Павлодара було гучно.
Загалом нашим Силам ППО вдалось збити в Павлоградському та Синельниківському районах 5 дронів росіян. Також Лисак наголосив, що ворог обстрілював місто пізно ввечері 7 грудня.
Терор не припиняється
- У ніч проти 8 грудня також під ударом був Київ. Окупанти випускали по столиці нашої держави та регіону ракети. Згодом стало відомо, що протиповітряній обороні вдалось збити всі цілі, що летіли на об'єкти в цій області.
- Сергій Попко, очільник КМВА, констатував, що повітряна тривога тривала близько двох годин. За попередньою інформацією, приблизно 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.
- Наголосимо, що це вперше за дуже довгий час ворог запустив по території України ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Варто не нехтувати повітряною тривогою найближчим часом та готуватися до можливих повторних обстрілів.