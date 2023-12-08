Зранку 8 грудня у Києві працювала протиповітряна оборона. Пізніше повідомили, що всі цілі, які були спрямовувані на столицю, вдалося знищити.
Дивіться також Росія зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили, – ISW
Ворог витримав паузу
У КМВА зазначили, що Росія 79 днів не запускала крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, приблизно 10 бомбардувальників – ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.
Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста,
– написав Сергій Попко, очільник КМВА.
Усі цілі було збито на підльотах до столиці.
Інформації про жертв не надходила.
Є руйнування
Станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.
У будинках вибиті вікна, частково зруйновані стіни. На місці працюють усі необхідні служби.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Росія запускала ракети
- Вперше за дуже довгий час ворог запустив по території України ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Україна має бути готовою до нових ударів.
- Зранку 8 грудня повітряну тривогу оголосили у кількох областях, проте вона швидко ширилась країною. Основною ціллю ворога знову виявився Київ. Повідомляли, що туди рухалась ракета з південного напрямку. Згодом у місті чули вибухи, але, на щастя, повідомили про роботу ППО.
- Повітряні сили попереджали про можливість нових пусків.