На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Також сигнал про небезпеку пролунав у Києві та області.

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Могли бути пуски із Ту-95МС

У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".

Станом на 6:40 небезпека є для Чернігівської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Запорізької областей. Тривога й далі шириться країною.

Крім цього, у Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Важливо! Звичайна обережність може врятувати вам життя, тож у разі оголошення небезпеки краще спуститися в укриття або скористатися правило двох стін.

Моніторингові канали, а згодом і Повітряні сили повідомили, що перша група ракет станом на 6:50 пролетіла Харківську область та рухалась у бік Дніпропетровської.

Курс може змінюватись,

– зазначили в ПС.

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