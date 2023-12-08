На Юге и Востоке есть угроза ракетного удара. Также сигнал об опасности раздался в Киеве и области.
Россия снова ударила по Харькову: есть разрушения и пострадавшие
Могли быть пуски с Ту-95МС
В Воздушных силах сообщили о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95МС. Они предупредили об объявлении воздушной тревоги за 5 минут до того, как области начали "краснеть".
По состоянию на 6:40 опасность для Черниговской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Запорожской областей. Тревога продолжает распространяться по стране.
Кроме того, в Воздушных силах призывали не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.
Мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет по состоянию на 6:50 пролетела Харьковскую область и двигалась в сторону Днепропетровской.
Курс может изменяться,
– отметили в ПС.
Россия нанесла удар по Харькову
- В Харьковской ОВА сообщили, что Россия ночью против 8 декабря нанесла удар по области . Известно о по меньшей мере 6 ударах. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также ранены.
- Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина.
- Еще один раненый – 25-летний мужчина с взрывными травмами. Его госпитализировали в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.
- Предварительно враг запустил по региону ракеты С-300.