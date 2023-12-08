На Юге и Востоке есть угроза ракетного удара. Также сигнал об опасности раздался в Киеве и области.

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Могли быть пуски с Ту-95МС

В Воздушных силах сообщили о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95МС. Они предупредили об объявлении воздушной тревоги за 5 минут до того, как области начали "краснеть".

По состоянию на 6:40 опасность для Черниговской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Запорожской областей. Тревога продолжает распространяться по стране.

Кроме того, в Воздушных силах призывали не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

Важно! Обычная осторожность может спасти вам жизнь, так что в случае объявления опасности лучше спуститься в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет по состоянию на 6:50 пролетела Харьковскую область и двигалась в сторону Днепропетровской.

Курс может изменяться,

– отметили в ПС.

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