Оккупанты около 4 утра нанесли 6 ударов по Харькову. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах.
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Предварительно, враг применил С-300
В результате обстрела несколько человек травмированы.
Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте.
Еще один раненый – 25-летний мужчина с взрывными травмами. Его госпитализировали в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.
Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.
Россия кроет Харьковщину огнем
- Российская армия ночью 5 декабря обстреляла Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки были повреждены в Харьковской области. там пострадали дома и объекты гражданской инфраструктуры В то же время в области тоже были пострадавшие. Оккупанты ударили по поселку Боровая и по Чугуеву.
- По меньшей мере, 14 населенных пунктов Харьковщины были обстреляны россиянами 23 ноября. В одном из сел повредили инфраструктурный объект. В частности, в самом Купянске в результате обстрелов россиянами повреждена кровля административного здания и остекление окон пятиэтажки. В селе Куриловка повреждены 5 частных жилых домов и 2 гаража. Спасатели выезжали на эти вызовы , к счастью, травмированных и погибших нет.
- Во время российского террористического удара по селу Гроза в начале октября 2023 погибли три поколения семьи Валентины Козырь. Женщина и ее старший внук в это время были в другом городе, спасшем им жизнь. Среди 59 жителей села, погибших в результате удара по кафе, были муж, сын, дочь и восьмилетний внук Валентины Козырь. Военный, за которым устроили поминки в тот день, был племянником ее мужа. Кроме Валентины и ее старшего внука выжить удалось только ее невестке.