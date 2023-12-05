Там пострадали дома и объекты гражданской инфраструктуры. В то же время в области также есть пострадавшие.

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Какие последствия обстрела "Шахедами" в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что около 21 часа 17 минут оккупанты нанесли удары беспилотниками "Шахед" по поселку Боровая Изюмского района.



Последствия атаки беспилотниками в Харьковской области / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

В результате ударов БПЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Пострадавших нет,

– заявил он.

Далее в 21 час 30 минут россияне нанесли удар по городу Чугуев. Там в результате попадания двух беспилотников пострадали три дома, выбиты окна, повреждены крыши.



После атаки беспилотниками в Харьковской области пострадали гражданские объекты / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

К тому же в Чугуеве получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь на месте, поэтому он не нуждался в госпитализации.

Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами