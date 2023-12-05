Там пострадали дома и объекты гражданской инфраструктуры. В то же время в области также есть пострадавшие.
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Какие последствия обстрела "Шахедами" в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что около 21 часа 17 минут оккупанты нанесли удары беспилотниками "Шахед" по поселку Боровая Изюмского района.
Последствия атаки беспилотниками в Харьковской области / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова
В результате ударов БПЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Пострадавших нет,
– заявил он.
Далее в 21 час 30 минут россияне нанесли удар по городу Чугуев. Там в результате попадания двух беспилотников пострадали три дома, выбиты окна, повреждены крыши.
После атаки беспилотниками в Харьковской области пострадали гражданские объекты / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова
К тому же в Чугуеве получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь на месте, поэтому он не нуждался в госпитализации.
Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами
- Воздушные силы рассказали, что ночью 5 декабря захватчики пустили по Украине 17 "Шахедов" и 6 ракет. Часть воздушных целей все же сбили наши силы противовоздушной обороны.
- Украинским военным удалось уничтожить 10 вражеских "Шахедов", которыми пытались обстрелять Украину. В то же время ракеты не удалось сбить из-за очень быстрого времени подлета.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ракетами С-300 оккупанты обстреляли Донецкую и Херсонскую области. Там есть разрушение гражданской инфраструктуры, а информацию о пострадавших должны предоставить военные администрации.
- В то же время Игнат подчеркнул, что стратегия во время атаки "Шахедами" отличалась от той, что была предыдущей ночью. На этот раз дроны также двигались с Севера, а именно из Курской области страны-агрессора.