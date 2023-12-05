Страна-агрессорка активизировала свои атаки по мирным украинским городам. В частности, ночью пороты 5 декабря она запустила 17 Шахедов и 6 ракет, однако часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

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Враг атаковал по разным направлениям

Страна агрессорка запустила ударные БПЛА по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарск. Управляемые зенитные ракеты С-300 летели по гражданским объектам Донбасса и Херсона.

В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины,

– говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько "Шахедов" уничтожили в регионах

На Юге подразделения ПВО уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед". В частности, 2 в Николаевской области, по 1 в Херсонской и Винницкой.

Никаких попаданий не допустили.

Еще один ударный дрон сбили на Западе.

В Винницкой и Хмельницкой области слышали взрывы