Країна-агресорка активізувала свої атаки по мирних українських містах. Зокрема, вночі пороти 5 грудня вона запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони.
Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту
Ворог атакував з різних напрямків
Країна агресорка запустила ударні БпЛА з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Керовані зенітні ракети С-300 летіли по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.
В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України,
– мовиться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Скільки "Шахедів" знищили в регіонах
На Півдні підрозділи ППО знищили 4 безпілотних літальних апарати типу "Шахед". Зокрема, 2 на Миколаївщині, по 1 на Херсонщині і Вінниччині.
Жодних влучань не допустили.
Ще один ударний дрон збили на Заході.
На Вінниччині та Хмельниччині чули вибухи
- Вночі проти 5 грудня Росія знову запустила проти України ударні дрони-камікадзе. Вони кружляли над нашою територією. Тривоги почали ширитись країною ще ввечері 4 грудня.
- Близько пів на другу ночі повідомили про вибух у Вінницькій області. Жодної офіційної інформації немає, тож можна лише припустити, що, ймовірно, працювала ППО.
- Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром. Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО.