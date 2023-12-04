21:44, 4 грудня

Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакують "Шахедами".

Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях,

– зазначив він.

Олег Синєгубов звернувся до мешканців області та закликав їх не покидати укриттів до відбою.