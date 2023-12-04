Ближче до 21:00 4 грудня стало відомо, що фіксують ударні дрони на Харківщині. Мешканців закликаємо залишатися в укриттях, адже існує загроза.
Що відомо про атаку "Шахедами"
Також повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.
Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі, а також Дніпропетровщині.
Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакують "Шахедами".
Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях,
– зазначив він.
Олег Синєгубов звернувся до мешканців області та закликав їх не покидати укриттів до відбою.
Відомо, що група ударних БпЛА в районі Чугуєва Харківської області.
Карта повітряних тривог
Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху – південно-східний. (Ізюмський район)"
Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударними БпЛА на Харківщині.
У ніч проти 4 грудня запустили понад 20 "Шахедів"
Звернімо увагу, що в ніч проти 4 грудня російські військові запустили по Україні 23 БпЛА "Шахед" з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Також загарбники вдарили керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,
– пишуть у Повітряних силах ЗСУ.
За результатами бойової роботи вдалося знищити 18 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету X-59. Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях нашої держави.