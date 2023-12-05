Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ударные дроны на этот раз двигались с Севера. Одновременно летели они аж до западных границ нашего государства.

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Как двигались дроны

Игнат подчеркнул, что дроны-камикадзе запустили с двух направлений: из Курска и Северо-Ахтарска. Он рассказал подробнее о маршруте БПЛА.

Те, что из Курска, атаковали Харьковщину. Часть БПЛА была уничтожена, но часть нет. Те, что из Приморск-Ахтарска полетели дальше по Украине. По маршруту следования цели уничтожались. Была привлечена и истребительная авиация и зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы,

– рассказал спикер.

Юрий Игнат также отметил, что часть дронов на Харьковщине не удалось уничтожить, однако важно помнить, что эта область – прифронтовая, то есть времени для сбития "Шахедов" не так много, но защитники региона все равно показали достойный результат.

Он также отметил, что благодаря работе Воздушных сил удалось сбить 10 из 17 вражеских целей.

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