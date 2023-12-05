Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі.Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави.

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Як рухались дрони

Ігнат наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Північно-Ахтарська. Він розповів детальніше про маршрут БпЛА.

Ті, що з Курська, атакували Харківщину. Частину БпЛА було знищено, але частину ні.Ті, що з Приморськ-Ахтарська полетіли далі Україною. По маршруту слідування цілі знищувалися. Було залучено і винищувальну авіацію і зенітно-ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи,

– розповів речник.

Юрій Ігнат також наголосив, що частину дронів на Харківщині не вдалося знищити, проте важливо пам'ятати, що ця область – прифронтова, тобто часу для збиття "Шахедів" не так багато, але оборонці регіону все одно показали достойний результат.

Він також зазначив, що завдяки роботі Повітряних сил вдалося збити 10 із 17 ворожих цілей.

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