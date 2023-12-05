Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі.Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави.
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Як рухались дрони
Ігнат наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Північно-Ахтарська. Він розповів детальніше про маршрут БпЛА.
Ті, що з Курська, атакували Харківщину. Частину БпЛА було знищено, але частину ні.Ті, що з Приморськ-Ахтарська полетіли далі Україною. По маршруту слідування цілі знищувалися. Було залучено і винищувальну авіацію і зенітно-ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи,
– розповів речник.
Юрій Ігнат також наголосив, що частину дронів на Харківщині не вдалося знищити, проте важливо пам'ятати, що ця область – прифронтова, тобто часу для збиття "Шахедів" не так багато, але оборонці регіону все одно показали достойний результат.
Він також зазначив, що завдяки роботі Повітряних сил вдалося збити 10 із 17 ворожих цілей.
Росія атакувала Україну
- Тривоги почалися ввечері 4 грудні та не закінчувались аж до 5 ранку 5 грудня. Росія знову запустила кілька груп "Шахедів" по мирних українських містах.
- Відомо, що вибухи чули у Вінницькій області. Водночас жодних офіційних коментарів з цього приводу не було, тож можна зіба припустити, що працювали сили протиповітряної оборони.
- Крім цього, вибухи пролунали також і у Хмельницькій області. Їх також зранку підтвердили й у ОВА. Ворог вчергове намагався атакувати Старокостянтинів. Місто опинилось під прицілом ворога через те, що там є аеродром.