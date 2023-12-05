Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України розповіло про результати роботи ППО в західних регіонах країни.

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Що відомо про роботу ППО на Заході

У західних регіонах сили ППО збили 1 дрон-камікадзе.

Один ворожий безпілотник знищено нашими зенітниками у зоні відповідальності,

– розповіли у ПК "Захід".

Цієї ночі вибухи лунали у Хмельницькій області, зокрема в Старокостянтинові, також моніторингові канали повідомляли, що сили ППО працювали у Львівській області.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил зазначив, що ворожі безпілотники збивалися по маршруту їхнього слідування.

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