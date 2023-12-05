Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України розповіло про результати роботи ППО в західних регіонах країни.
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Що відомо про роботу ППО на Заході
У західних регіонах сили ППО збили 1 дрон-камікадзе.
Один ворожий безпілотник знищено нашими зенітниками у зоні відповідальності,
– розповіли у ПК "Захід".
Цієї ночі вибухи лунали у Хмельницькій області, зокрема в Старокостянтинові, також моніторингові канали повідомляли, що сили ППО працювали у Львівській області.
В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил зазначив, що ворожі безпілотники збивалися по маршруту їхнього слідування.
Що відомо про нічну атаку на Україну
- Зазначимо, що Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" ввечері 4 грудня та продовжила атаку вночі. Відомо, що окупанти влучили по об'єктах цивільної інфраструктури в Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області.
- Загалом по Україні було запущено 17 "Шахедів" з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Наші сили ППО зуміли збити 10 ударних безпілотників в різних регіонах України.
- Дрони були зафіксовані у небі над Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою, Черкаською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською областями.
- Окрім 17 БпЛА, ворог також випустив по Україні 6 керованих зенітних ракет С-300 – вони летіли по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.