Ввечері 4 грудня вороги влучили по об'єктах цивільної інфраструктури в Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області. Однак тероризували окупанти й Південь України.
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Що відомо про наслідки атаки на Півдні України
Сили оборони Півдня України вранці 5 грудня написали, що під час нічної дронової атаки в зоні їхньої відповідальності військові знищили 4 безпілотники типу Shahed-131/136. Зокрема, відомо про:
- 2 – на Миколаївщині;
- по одному – на Херсонщині та Вінниччині.
Влучань не допущено,
– заявили військові.
Загалом вночі проти 5 грудня наші військові зуміли ліквідувати 10 ворожих безпілотників.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" ввечері 4 грудня та продовжила атаку вночі. Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі дрони у небі над Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою, Черкаською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською областями.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли вранці 5 грудня, що окупанти випустили по Україні 17 ударних БпЛА типу "Шахед" та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Ворожі дрони запускали з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Ракети вороги скерували по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.
- Наші військові працювали по ворогу з допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.