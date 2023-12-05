Вечером 4 декабря враги попали по объектам гражданской инфраструктуры в Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Однако терроризировали оккупанты и Юг Украины.

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Что известно о последствиях атаки на Юге Украины

Силы обороны Юга Украины утром 5 декабря написали, что во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности военные уничтожили 4 беспилотника типа Shahed-131/136. В частности, известно о:

Попаданий не допущено,
– заявили военные.

Всего ночью на 5 декабря наши военные сумели ликвидировать 10 вражеских беспилотников.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"

  • Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером 4 декабря и продолжила атаку ночью. Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские дроны в небе над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями.
  • Воздушные силы ВСУ рассказали утром 5 декабря, что оккупанты выпустили по Украине 17 ударных БпЛА типа "Шахед" и 6 зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Вражеские дроны запускали из Курской области и Приморско-Ахтарской. Ракеты враги направили по гражданским объектам Донбасса и Херсонщины.
  • Наши военные работали по врагу с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.