Взрывы прогремели около 3:30, пишет 24 Канал. Местные телеграмм-каналы пишут, что в небе над Керчью вроде бы сработала система ПВО. При этом кое-где в городе почему-то исчез свет.

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"В Керчи за час насчитали по меньшей мере 15 – 16 взрывов", – отметили в телеграмм-канале "Крымский ветер". Кроме этого, в сети также рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселке Войково.

В то же время оккупанты "временно" перекрыли движение автомобильного транспорта через Крымский мост. "В районе моста нет света, все в темноте", – говорится в сообщении, опубликованном в сети в 3:36.



Керченский мост закрыли для транспорта / Фото с телеграмм-канала "Крымский ветер"

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