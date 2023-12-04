Эта воинская часть расположена в городе Бахчисарай оккупированного полуострова. Кроме того, "Атеш" также обнаружил оккупантов в Севастополе.

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"Атеш" отработал в Бахчисарае

В движении сопротивления отметили, что их агент разведал ситуацию у одной из воинских частей в Бахчисарае. Так, несмотря на полузаброшенный вид, воинская часть функционирует и ею активно пользуются оккупанты.



" Атеш" обнаружил военную часть оккупантов в Бахчисарае / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов,

– подчеркнули партизаны.

Агенты "Атеш" также установили, что российские военнослужащие расквартированы по всему военному городку недалеко от части. Партизаны отметили, что не остановятся, дальше будут собирать информацию и будут готовиться к проведению диверсий.



"Атеш" показали, как выглядит воинская часть россиян в Бахчисарае / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны побывали в военной части в Севастополе

Представители "Атеш" рассказали, что их агенты совершили вылазку в парк воинской части 13140 в Севастополе, где разместились военные 810 бригады морской пехоты оккупантов. Там партизанам удалось разведать военную технику и личный состав, несущий службу на контрольно-техническом пункте части.

"Теперь нам известно о 3 137 российских военных, которые служат в этой бригаде. Подавляющее большинство составляют мобилизованные, а контрактники – водители", – сказали в "Атеше".

"Атеш" побывал в военной части в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны отметили, что их агенты уже пробрались в военные части в Крыму. Поэтому это начало конца для российских оккупационных сил на полуострове.

Обратите внимание! "Атеш" призвал граждан во временно оккупированном Крыму присоединяться к рядам партизан. Для этого нужно написать координаторам сопротивления в телеграмме @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator

"Атеш" не дает покоя врагу в Крыму