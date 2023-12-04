Ця військова частина розташована у місті Бахчисарай окупованого півострова. Крім того, "Атеш" також виявив окупантів у Севастополі.

До теми "Атеш" провів розвідку військової бази ворога біля Сімферополя: які дані передали Силам оборони

"Атеш" відпрацював у Бахчисараї

У русі опору зазначили, що їхній агент розвідав ситуацію біля однієї з військових частин у Бахчисараї. Так, попри напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує і нею активно користуються окупанти.



"Атеш" виявив військову частину окупантів у Бахчисараї / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщені великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських КамАЗів,

– наголосили партизани.

Агенти "Атеш" також встановили, що російські військовослужбовці розквартировані по всьому військовому містечку неподалік частини. Партизани зазначили, що нізащо не зупиняться, далі збиратимуть інформацію і готуватимуться до проведення диверсій.



"Атеш" показали, як виглядає військова частина росіян у Бахчисараї / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани побували у військовій частині у Севастополі

Представники "Атеш" розповіли, що їхні агенти зробили вилазку до парку військової частини 13140 у Севастополі, де розмістилися військові 810 бригади морської піхоти окупантів. Там партизанам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини.

"Тепер нам відомо про 3 137 російських військових, які служать у цій бригаді. Переважну більшість складають мобілізовані, а контрактники – водії", – сказали у "Атеші".

"Атеш" побував у військовій частині у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани зауважили, що їхні агенти вже пробралися до військових частин у Криму. Тому це початок кінця для російських окупаційних сил на півострові.

Зверніть увагу! "Атеш" закликав громадян у тимчасово окупованому Криму приєднуватися до лав партизанів. Для цього потрібно написати координаторам руху опору у телеграмі @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator

"Атеш" не дає спокою ворогу у Криму