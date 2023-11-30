Партизани "Атеш" показати світлини військової частини 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі, повідомляє 24 Канал. Зібрану інформацію уже передали СБУ.

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Агент партизанського руху "Атеш" провів розвідку штабу і самої військової частини 13 140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі. Зокрема, вдалося з'ясувати, що активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї.

В "Атеш" повідомили, що велика кількість військової техніки – як автомобільної, так і бронетехніки – належить окупантам. Цей об'єкт добре охороняють: є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру.

Дані про втрати морської піхоти

Відомо, що саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України.

Наші джерела у бригаді повідомляють, що після початку настання ЗСУ на лівому березі Херсонської області у бригади велика кількість 200-х та 300-х. Командування бригади не справляється із доукомплектацією підрозділу та не може провести заплановану ротацію. Це призводить до невдоволення серед рядового складу та відмови вести бойові дії,

– повідомили в "Атеш".

У партизанському русі попередили окупантів, що вони проводять розвідку всіх військових об'єктів окупаційних військ. Усю зібрану інформацію передають СБУ.

Штаб 810-ї бригади військ Росії: Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Флот Росії у Севастополі

Днями партизани руху "Атеш" оприлюднили фото російського флоту у Севастополі. Ворожі кораблі розмістили у Карантинній бухті. Хоч росіяни усіляко намагаються сховати свої судна, однак від пильного ока українських партизанів їм заховатись не вдалося.

Агенти "Атешу" пильно спостерігають не лише за типами суден, але й за їхніми пересуваннями. Отримана інформація відразу потрапляє у "потрібні руки".

За даними руху опору, російські загарбники продовжують використовувати тимчасово окупований півострів для власних логістичних потреб. Однак "Атеш" наголосив, що докладе всіх зусиль, аби це якнайшвидше зупинити та звільнити Крим.