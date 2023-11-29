Так, у Севастополі вороги вмикають дуже потужні засоби РЕБ, які помітні навіть з космосу. Про це пише Defense Express, передає 24 Канал.
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Як росіяни захищаються у Криму
У тимчасово окупованому Севастополі росіяни застосовують дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх військових об'єктів. Мовиться про те, що "потужні завади стали причиною "засвітів" у супутникових знімках з технологією SAR".
На таких знімках від Sentiel 1 видно відповідні "засвіти" завад. Дуже потужні були зафіксовані 24 листопада, тоді окупанти повідомляли про атаку БпЛА. Зокрема, серію вибухів чули у Джанкої після опівночі. Вороги перекривали рух Кримським мостом.
Засвіти, які помітні від роботи систем РЕБ у Севастополі / Фото: Defense Express
Також ЗМІ зазначає, що дані засоби РЕБ росіяни вмикають лише час від часу. Оскільки на знімках, опублікованих за декілька днів, "засвітів" вже не видно.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- У ніч на 29 листопада в тимчасово окупованому Криму бачили яскраві спалахи, схожі на заграву. Ймовірно, такий ефект міг бути внаслідок вибухів. Але окупанти та колаборанти це ніяк не прокоментували.
- Зранку 26 листопада окупантам було дуже тривожно біля Кримського мосту. Там навіть перекривали рух. Росіяни оголошували повітряну тривогу і бідкалися про "ракетну атаку".
- Українські спецслужби розкрили ексклюзивні деталі атак, які були спрямовані по незаконній конструкції Кримський міст. Зокрема, таких було дві – у жовтні 2022 року та липні 2023-го.