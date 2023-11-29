Відповідні кадри імовірного вибуху поширили очевидці у телеграм-каналах.

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"У Севастополі нічого не відбувається", – іронізують у коментарях користувачі.

Місцеві колаборанти ситуацію наразі не коментували.

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Понад 300 аварійних відключень

Примітно, що у Севастополі вночі вимушено застосовувати аварійні відключення світла. Втім, причиною відключень місцева влада назвала вітер. Світло зникло у близько 2 тисяч людей.

"У Севастополі цієї ночі сталося понад 300 аварійних відключень на електромережах через сильний вітер.Без світла залишилося 1850 осіб та 540 будинків", – повідомив в.о. так званого заступника "губернатора" Євген Горлов.

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