Соответствующие кадры вероятного взрыва были распространены очевидцами в телеграмм-каналах.

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"В Севастополе ничего не происходит", – иронизируют в комментариях пользователи.

Местные коллаборанты ситуацию пока не комментировали.

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Более 300 аварийных отключений

Примечательно, что в Севастополе ночью вынуждены применять аварийные отключения света. Впрочем, причиной отключений местные власти назвали ветер. Свет исчез около 2 тысяч человек.

"В Севастополе этой ночью произошло более 300 аварийных отключений на электросетях из-за сильного ветра. Без света осталось 1850 человек и 540 домов", – сообщил и.о. так называемого зама "губернатора" Евгений Горлов.

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