Так, в Севастополе враги включают очень мощные средства РЭБ, которые заметны даже из космоса. Об этом пишет Defense Express, передает 24 Канал.

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Как россияне защищаются в Крыму

Во временно оккупированном Севастополе россияне используют очень мощные средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих военных объектов. Речь идет о том, что "мощные помехи стали причиной "засветов" в спутниковых снимках с технологией SAR".

Как пишет издание, SAR – получение изображения с помощью специального радара с синтезированной апертурой. Это позволяет видеть сквозь облака, туман, дым и не зависеть от уровня освещения.

На таких снимках от Sentiel 1 видны соответствующие "засветы" помех. Очень мощные были зафиксированы 24 ноября, тогда оккупанты сообщали об атаке БПЛА. В частности, серию взрывов слышали в Джанкое после полуночи. Враги перекрывали движение по Крымскому мосту.

Засветы, заметные от работы систем РЭБ в Севастополе / Фото: Defense Express

Также СМИ отмечает, что данные средства РЭБ россияне включают только время от времени. Поскольку на снимках, опубликованных через несколько дней, "засветов" уже не видно.

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