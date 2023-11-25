Герои рассказывают, что всю свободную площадь списывают напоминаниями оккупантам, за что им прилетело. Читая эти надписи, невозможно сдержать слезы.

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За каждый разрушенный дом, за каждую разлученную семью, за каждую несбыточную мечту будем мстить. За каждую слезу наших родителей, жен и детей, за каждого погибшего украинца будем мстить,

– говорится в сообщении.

Украинцы эти дроны строили, тестировали и учились управлять ими. Оккупантам следует понять, что у них нет никакого будущего во временно оккупированном Крыму (как и на других территориях Украины). Врагу придется ответить за все. За каждый разрушенный населенный пункт, за каждую унесенную жизнь, за разрушенное прошлое и украденное будущее.

"Хлопок" в Крыму – главное

"Хлопок" постоянно посещает временно оккупированный Крым. В частности, недавно мощно прилетело по базе окупантов в Джанкое. Оккупанты принялись врать о работе ПВО. В то же время впоследствии стало известно, что у Джанкои оккупанты понесли колоссальные потери. Движение "Атеш" сообщило, что тела ликвидированных захватчиков вывозили десятком труповозок.