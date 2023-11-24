Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Оккупанты жаловались на "атаку неизвестными беспилотниками", передает 24 Канал.

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В Джанкое слышали взрывы

В мониторинговом телеграм-канале Monitor около 0 часов 29 минут сообщили о взрывах во временно оккупированном Джанкое. В то же время, там не уточнили, что именно происходило в городе.

Впоследствии в телеграм-паблике "Николаевский Ванек" рассказали, что в Джанкое по состоянию на 0 часов 46 минут насчитали уже 7 взрывов. Автор канала подчеркнул, что россиянами "тревожно" от громких звуков.

В местных чатах люди не боялись обсуждать, что именно происходило в городе. Кто-то говорил, что работает "российская ПЭВЭО", а другие не могли понять, был ли в Джанкое прилет.

Обновлено! В традиционной манере под утро 24 ноября министерство обороны России отчиталось об "успешной работе". Мол, ночью средства ПВО сбили 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымом и 3 – над Волгоградской областью.

Кроме того, местные жители также жаловались, что уже невозможно по Джанкою нормально гулять, ведь по городу ходят военные, которых боятся местные. Автор комментария подчеркнул, что "Россия превращает Крым из прекрасной гавани для отдыха в некий концлагерь".

В то же время в ответ на комментарии люди говорили, что "Крым обещали вернуть в родной говень", а не, как говорил Владимир Путин, гавань.



Жители Джанкоя пытаются угадать, что творилось в городе / Скриншот 24 Канала

По информации телеграм-канала "Николаевский Ванек", тревога по состоянию на 1 час 41 минуту – не закончилась. Автор паблика заметил, что "по Джанкою еще будет летать".

Кроме того, оккупанты говорили, что на аннексированном полуострове якобы перекрывали движение по Крымскому мосту. Однако пока неизвестно, что произошло на печально известном мостовом переходе захватчиков.

Обратите внимание! В разведке Великобритании подчеркнули, что Джанкой – ключевой автомобильный и железнодорожный узел, играющий важную роль для обеспечения российских наступательных и оборонных операций на Юге Украины.

В Крыму в последнее время неспокойно