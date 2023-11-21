Первые звуки взрывов в районе Севастополя прозвучали около 12:15. После этого в Севастополе прогремел еще один взрыв.
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Что известно о взрывах в Севастополе
Российские оккупанты не объявляли воздушную тревогу в Севастополе. Однако российские телеграм-каналы писали якобы о ракетной опасности в Крыму.
Что стало причиной взрывов пока не сообщается.
После взрывов в Севастополе в Украине объявили тревогу
После того, как в районе Севастополя слышали звуки взрывов, в южных, восточных и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
Также украинские военные заявили об угрозе обстрела Кременчуга.
По данным мониторинговых групп, предварительно российские оккупанты провели пуски управляемых авиационных ракет в сторону Одесской и Полтавской областей. Однако эта информация требует официального подтверждения.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.
В районе Крыма уничтожили российские катера
- 10 ноября украинские военные поразили российские десантные катера в районе Крыма. Речь идет о судах проекта 11770 (класса "Серна"). Во время атаки на судах была бронированная техника и экипаж.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что для россиян потеря этих катеров является чрезвычайно болезненной и досадной.
- В ГУР МО заявили, что провели доразведку в районе бухты Узкая, где были поражены российские суда. Как свидетельствуют результаты доразведки, после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота России – уничтожены.
- Добавим, что недавно Силы обороны уничтожили в Крыму ракетный корабль "Аскольд". В ГУР МО заявили, что Силы обороны Украины готовят новые операции в Крыму.