В Воздушных силах предупреждали об угрозе воздушной атаки, пишет 24 Канал . Они в 10:44 известили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
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Кременчуг сообщили об угрозе
В части Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала
Ночью против 21 ноября Россия атаковала Украину
- Враг запустил по территории нашего государства дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали об угрозе . Тревога продолжалась примерно до 3 ночи, тогда начали объявлять отбои.
- Ударные дроны двигались к Староконстантинову Хмельницкой области. Жители могли слышно взрывы. Впоследствии сообщили, что это была работа ПВО. О количестве и месте ущерба вражеских воздушных целей не сообщают. К счастью, также нет информации о пострадавших или разрушениях.
- Также вражеские дроны сбивали на Волыни. В то же время детали так же не разглашаются . Известно, что в этом регионе обошлось без пострадавших и разрушений.