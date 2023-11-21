В Воздушных силах предупреждали об угрозе воздушной атаки, пишет 24 Канал . Они в 10:44 известили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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Кременчуг сообщили об угрозе

13:46 В Одесской области объявили отбой воздушной угрозы.

13:25 Отбой воздушной угрозы в Николаевской и Херсонской областях. К слову, в Херсонской области тревогу объявили еще в 9:10.

13:01 В Киевской и Черниговской областях отбои.

12:57 Отбой ракетной угрозы в Днепропетровской области.

12:54 Николаевская область – ракетная опасность.

12:52 в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сообщили об отбое воздушной тревоги.

12:45 Киевская и Черниговская области – ракетная опасность.

12:31 Кременчуг в укрытие!

12:31 О воздушной угрозе известили сразу в нескольких областях. Речь идет о Полтавской, Кировоградской и Черкасской области.

12:29 Одесская область – ракетная опасность. В Одесской ОВА попросили жителей Белгород-Днестровского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!

12:23 Днепропетровская область – ракетная опасность.



В части Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала

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