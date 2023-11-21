Россия снова запустила по украинской территории дроны-камикадзе. В частности, один из них был сбит на Волыни.
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Ситуация под контролем
В Волынской ОВО рассказали детали ночной воздушной тревоги. По информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "Шахед".
Там также подчеркнули, что обошлось без пострадавших, а ситуация полностью контролируется.
В Хмельницкой области работала ПВО
При объявлении тревоги в Хмельницкой области также работали силы противовоздушной обороны.
Информация о пострадавших, травмированных и разрушениях не поступала.
Для того чтобы уберечься от опасности, важно не игнорировать воздушные тревоги и находиться во время них в укрытии или пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.
Россия снова атаковала Украину дронами
- Украинские военные зафиксировали, что россияне ночью против 21 ноября совершили пуски дронов-камикадзе типа "Шахед". Они традиционно атаковали с Юга, а также с Севера.
- Вражеские воздушные цели двигались на запад. В частности, Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Староконстантинова. Кроме этого, они также направлялись в Ровенскую и Житомирскую.
- Ближе к 3 ночам 21 ноября по всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.