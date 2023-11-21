Президент Владимир Зеленский заявил, что кровавая война, устроенная в Израиле в результате октябрьской атаки террористов ХАМАС, была "действительно большим желанием" России. Глава государства также обвинил Кремль в разжигании напряженности на Балканах.
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Зеленский предупредил о планах России на Балканах
"Мы думаем, что они сейчас готовятся на Балканах, делают новые шаги. И мы думаем, что они пытаются подготовить или даже научить некоторых людей", – сказал Зеленский.
По его словам, идея России состоит в том, чтобы начать еще один конфликт и не управлять им и не пытаться его остановить.
Зеленский заявил, что Украина находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны.
И я действительно думаю, что Россия будет давить, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень, очень серьезно, чтобы они убирались с (нашей – 24 Канал) территории,
– добавил президент.
Глава государства отметил, что война в Израиле отвлекла внимание мировой общественности от Украины, что "не способствует" борьбе с Россией. Он также подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране.
Иран поддерживает вторжение России, поставляя беспилотники-камикадзе типа "Шахед".
В СНБО считают, что Третья мировая война перешла в горячую фазу
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия напала на Грузию
- Следующим этапом войны, по его словам, стало вторжение России в Украину в 2014 году. По мнению секретаря СНБО, Третья мировая находилась в охлажденном состоянии и перешла в горячую фазу в 2023 году.
- Данилов спрогнозировал, что обострение на Ближнем Востоке – не последняя война, которая в ближайшее время развернется в мире.