Президент Володимир Зеленський заявив, що кривава війна, влаштована в Ізраїлі внаслідок жовтневої атаки терористів ХАМАС, була "дійсно великим бажанням" Росії. Глава держави також звинуватив Кремль у розпалюванні напруженості на Балканах.

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Зеленський попередив про плани Росії на Балканах

"Ми думаємо, що вони зараз готуються на Балканах, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей", – сказав Зеленський.

За його словами, ідея Росії полягає у тому, щоб почати ще один конфлікт і не керувати ним і не намагатися його зупинити.

Зеленський заявив, що Україна перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни.

І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати та Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися з (нашої – 24 Канал) території,

– додав президент.

Глава держави зауважив, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світової громадськості від України, що "не сприяє" боротьбі з Росією. Він також підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

Іран підтримує вторгнення Росії, поставляючи безпілотники-камікадзе типу "Шахед".

У РНБО вважають, що Третя світова війна перейшла в гарячу фазу