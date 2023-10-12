Головний розвідник України дав інтерв'ю журналістам і, слід сказати, що він був досить обережним у своїх висловлюваннях, порівняно з іншими розмовами. Проте разом з тим він не виключив, що ми рухаємось до світової війни.

Дивіться також Ми вибилися з графіка, – Буданов про шанси закінчити війну вже у 2023

Чи буде Третя світова: відповідь Буданова

За словами глави ГУР, запитання стосовно Третьої світової є риторичним, і відповідь на нього не така проста, як може здаватися, на перший погляд.

Так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни. Це моя суб'єктивна оцінка,

– констатував він.

Окрім того, Буданов зазначив, що зараз у світі є конфлікти, окрім російсько-української війни, які можуть видаватися регіональними. Вочевидь, йдеться, з-поміж іншого, про війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Однак всі ці конфлікти пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті у відповідні процеси. У результаті на основі цього може спалахнути глобальна війна.

Контекст: більше про це