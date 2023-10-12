Головний розвідник України дав інтерв'ю журналістам і, слід сказати, що він був досить обережним у своїх висловлюваннях, порівняно з іншими розмовами. Проте разом з тим він не виключив, що ми рухаємось до світової війни.
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Чи буде Третя світова: відповідь Буданова
За словами глави ГУР, запитання стосовно Третьої світової є риторичним, і відповідь на нього не така проста, як може здаватися, на перший погляд.
Так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни. Це моя суб'єктивна оцінка,
– констатував він.
Окрім того, Буданов зазначив, що зараз у світі є конфлікти, окрім російсько-української війни, які можуть видаватися регіональними. Вочевидь, йдеться, з-поміж іншого, про війну між Ізраїлем та ХАМАС.
Контекст: більше про це
- Декілька тижнів тому президент Володимир Зеленський порівняв російського лідера Владіміра Путіна з такими хворобами, як рак і ВІЛ. Він констатував, що Кремль поступово наближає світ до глобальної війни – Захід має об'єднатися, якщо не хоче цього допустити.
- Зокрема, важливим в цьому аспекті є питання збройної підтримки нашої держави. Хоч Захід не втомлюється заявляти, що допомагатиме Збройним Силам стільки, скільки буде потрібно, проте, скажімо, рішення щодо далекобійної зброї поки не було ухвалено.
- Власне, Сполучені Штати та Німеччина вагаються щодо надання нашій державі далекобійних ракет ATACMS та Taurus. Без сумніву, рано чи пізно, але вони таки оголосять про це рішення, проте коли це буде – невідомо.