Главный разведчик Украины дал интервью журналистам и, следует сказать, что он был достаточно осторожным в своих высказываниях по сравнению с другими разговорами. Однако вместе с тем он не исключил, что мы двигаемся к мировой войне.

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Будет ли Третья мировая: ответ Буданова

По словам главы ГУР, вопрос относительно Третьей мировой является риторическим, и ответ на него не так прост, как может казаться, на первый взгляд.

Да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне. Это моя субъективная оценка,

– констатировал он.

Кроме того, Буданов отметил, что сейчас в мире есть конфликты, кроме российско-украинской войны, которые могут показаться региональными. Очевидно, речь идет, между прочим, о войне между Израилем и ХАМАС.

Однако все эти конфликты связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в соответствующие процессы. В результате на основе этого может вспыхнуть глобальная война.

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