Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также рассказал о перспективах на фронте.

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Выбились из графика

В одном из интервью (в феврале 2023 года) Буданов заявлял, что у Украины есть все шансы закончить войну до конца этого года. Впрочем, ситуация на поле боя совсем другая. Руководитель разведки пояснил, что на это повлияли разные причины – как субъективные, так и объективные, поэтому сейчас силы обороны выбились из графика. Однако объяснять причины Буданов не стал, ведь это составляет государственную тайну.

Мы из него (графика – 24 Канал) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем иначе толкование,

– заявил Буданов.

Глава разведки подчеркнул – это значит, что все пошло кувырком. Буданов объяснил, что Украина выбилась из графика, а "каждый сделает свое заключение" по этому утверждению.

Вместе с тем, в разведке рассказали о перспективах на разных участках фронта. Так, на Юге продолжается ведение наступательной операции, на Востоке – идут ожесточенные бои вокруг Бахмута. Буданов утверждает, что Силы обороны "продвигаются медленно, шаг за шагом", однако руководитель разведки надеется, что до конца 2023 Украина деоккупирует Бахмут.

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