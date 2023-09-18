Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что российское общество не понимает ответственности.

Смотрите также У Путина ничего не остается в его ассортименте оружия, – Зеленский о рисках ядерного удара

Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧ, ковыдом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, у России есть мощные соседи, которые могут повлиять на главу Кремля.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина, – 24 Канал) — это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты – один человек , одна болезнь", – добавил Зеленский.

Зеленский призвал мир бороться с "болезнью"

Президент напомнил, что война уносит жизнь и это неестественное бедствие, а именно "рука Путина уносит жизни мирных людей".

Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов, там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковод, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковод, и где Путин,

- добавил Зеленский.

Также в интервью Владимир Зеленский также высказался по этому поводу., должна ли Украина приостанавливать контрнаступление По его словам, это будет только играть на руку Путину, а потому наши союзники должны заботиться о том, чтобы зимой были сохранены все условия для продолжения наступления Сил обороны.