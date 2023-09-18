Президент Владимир Зеленский считает, что Путин будет запугивать ядерным оружием. По мнению лидера Украины, у Путина уже ничего не остается в его ассортименте оружия.

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Зеленский считает, что Путин вернется к ядерным угрозам

Глава государства напомнил, что Путин уничтожал и пытал людей, перекрывал Черное море, оккупировал Запорожскую атомную станцию, а также взорвал Каховскую ГЭС. По словам Зеленского, Путин все это использовал для устрашения.

И теперь, как утверждает президент Украины, у кремлевского диктатора не так много, чем он может запугивать.

Он постоянно немного подогревает тему применения ядерного оружия. Поэтому я считаю, что это следующий шаг, что он будет запугивать людей,

– сказал Зеленский.

По его мнению, Путин ждет нестабильной ситуации в США, а также будет ожидать зимы, "когда все сообщества депрессируют" из-за дорогостоящей стоимости энергетики.

Как сказал Зеленский, президент России будет искать нестабильную ситуацию в Европе и США и будет подливать информацию о рисках применения ядерного оружия Россией.

"Мое видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю, что к зиме и зимой непосредственно он может такое делать – запугивать", – резюмировал глава государства.

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