Диктатор откашливался, что стало привычным во время его речей, активно жестикулировал, перебивал собеседника и сидел в любимой позе – враскорячку.

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"У них нет ограничений" и "это не первая такая попытка"

ФСБ "во время боя" захватила "диверсионную группу украинских спецслужб", нескольких якобы убили, в отношении пленных "продолжаются допросы". Случилось это "совсем недавно" на территории России.

"Украинские диверсанты", по словам Путина, должны были нанести удар по одной из российских атомных электростанций, взорвать ЛЭП, чтобы "в конечном счете нарушить деятельность энергетической установки". Допросы показали, что "диверсантов" готовили британские инструкторы.

Диктатор запутался в спецслужбах и невольно признался

Британское руководство и премьер-министр вообще знают, чем занимаются их спецслужбы в Украине? Или вообще не знают? Допускаю и такое, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев,

– умничает Путин.

Далее он сказал, что все равно выгоду от этих событий имеет Америка.

Они что, провоцируют нас на удары по украинским ядерным объектам? Они вообще понимают, с кем имеют дело? После моих слов начнется вой, что это ядерный шантаж. Я вас уверяю: это полная, абсолютная, чистая правда – то, что я только что сказал,

– сказал Путин.

Таким образом он признал, что Россия действительно шантажирует мир ядерной угрозой.

Далее бункерный сказал, что британские спецслужбы якобы знают, что он говорит правду, а вот руководство Великобритании не понимает, что происходит, и может "привести к серьезным последствиям".

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Британия тоже высказалась о России