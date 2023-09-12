Сегодня идет активная борьба за контроль над Черным морем между Россией и членами Альянса. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что страны НАТО вместе с Украиной разработали путь в Черном море и он будет работать, независимо от того, чего хочется России.
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Будут ли последствия для России
Вскоре появилось сообщение о том, что боевая авиация Великобритании контролирует побережья стран Европейского Союза, в том числе Румынии и Болгарии, а США усиливают свои авиационные силы в Румынии.
Это даже не намек, а указание России о том, что если она будет пытаться каким-то образом нанести удар по гражданским суднам, то все средства поражения, или все летящее – просто будет уничтожено,
– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Украинская ПВО сработала очень четко и сбила ракеты. Это означает, что ни Украина, ни наши союзники не позволят России вмешиваться в этот процесс и полностью контролировать Черноморский регион.
Валерий Клочок объяснил, что означают заявления британского премьер-министра: смотрите видео
Черное море – не российское
Следует упомянуть об атаке на базу флота страны-агрессора в Новороссийске и подбитый российский танкер в Керченском проливе. Эти атаки говорят о том, что Украина также влияет на ситуацию в регионе.
Россия достаточно мощно контролирует Черное море и этого не нужно умалять. Впрочем, усиление Черноморского региона странами НАТО указывает на то, что Североатлантический союз напрямую причастен к обеспечению безопасности во всем Черном море.
Черное море – не российское, как об этом часто любит говорить Путин. Никто не будет толеровать российскую агрессию в этом регионе, в том числе и страны НАТО, потому что такие заявления свидетельствуют о том, что они готовы к практическим шагам,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Ситуация в Черном море: последние новости
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего выступления в парламенте обвинил Россию в попытке нанести ракетный удар по гражданскому судну в Черном море. По его словам, корабль под флагом Либерии 24 августа атаковали несколькими ракетами, в том числе "Калибрами". Атаку отразили украинские защитники.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что после возобновления судоходства из украинских портов россияне начали больше атаковать остров Змеиный. Враг продолжает свой террор, пытаясь убедить судовладельцев, что, предложенный Украиной гуманитарный путь, опасен.
- В течение 11 – 15 сентября военно-морские силы Румынии и США организуют в Черном море и дельте Дуная многонациональные учения. В ходе них планируют наладить взаимодействие в борьбе с взрывными предметами, которые мешают суднам. Присоединиться к учениям пригласили и Украину.