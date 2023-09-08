Страны планируют наладить взаимодействие в борьбе с взрывными предметами, мешающими судам. Необходимую технику предоставит непосредственно Румыния и США.

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Детали многонациональных учений

ВМС Румынии совместно с США 11 – 15 сентября проведут обучение в акватории Черного моря и дельте Дуная. Они получили название "Sea Breeze 23.3". Принять участие в учениях также пригласили военнослужащих из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Страны планируют наладить оперативно-тактическое взаимодействие в сфере борьбы с взрывными устройствами с целью обеспечения свободы судоходства. В частности, это касается дрейфующих морских мин.

Румыния предоставит для обучения морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, морских пехотинцев и штабных офицеров.

Со стороны США на отработку отправят морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазов-саперов с катерами и специальной техникой. От других стран-участниц будут участвовать водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

ВМС продолжают уничтожать врага