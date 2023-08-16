Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире "Freeдом", сколько российских кораблей было по состоянию на 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке Украины на Черноморский флот

Дмитрий Плетенчук рассказал, что перед полномасштабным вторжением россияне под видом учений, как могли накачали флот.

Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти,

– заявил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Как действуют российские корабли после атаки дронами

Дмитрий Плетенчук перед этим объяснял, что после атаки дронами, на Крымский мост в частности, российские корабли начали держаться дальше основной своей морской базы. В частности, в Черном море Севастополь – основная морская база Черноморского флота и вторая база – это Новороссийск.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) держатся как можно ближе к своим официально признанным берегам. То есть в северо-восточной части Черного моря,

– заявил спикер Военно-морских сил.

По его словам, российские захватчики теперь лишний раз не выходят в те участки моря, потому что могут получить повреждения.

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