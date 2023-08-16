Журналисты издания обнародовали кадры с Крымского моста. Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что использованный по мосту дрон называется "Морской малыш" (Sea Baby).

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СБУ показала, как атаковала Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины рассказал, что дрон "Морской малыш" (Sea Baby) – это результат многомесячных разработок, начавшихся сразу после вторжения России в Украину.

Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG,

– заявил Василий Малюк.

На предоставленных Службой безопасности кадрах виден экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки в одну из бетонных опор моста 17 июля 2023 года.

Атака на Крымский мост в июле 2023 года: смотрите видео

Кроме того, источники в СБУ также предоставили CNN две видеозаписи с камер наблюдения. Там хорошо виден момент падения одного беспилотника на автомобильную часть моста. Далее, уже ориентировочно через пять минут – взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.

Атака по автомобильному мосту: смотрите видео СБУ

Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет увлекательно, особенно для наших врагов,

– пообещал глава СБУ.

По его словам, июльская атака беспилотников была результатом многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом Военно-Морских сил ВСУ Алексеем Неижпапой.

Атака на Крымский мост в июле 2023 года: коротко