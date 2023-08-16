Журналісти видання оприлюднили кадри з Кримського мосту. Глава СБУ Василь Малюк розповів, що використаний по мосту дрон називається "Морський малюк" (Sea Baby).
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СБУ показала, як атакувала Кримський міст
Очільник Служби безпеки України розповів, що дрон "Морський малюк" (Sea Baby) – це результат багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення Росії в Україну.
Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський гірняк" і танкера SIG,
– заявив Василь Малюк.
На наданих Службою безпеки кадрах видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста 17 липня 2023 року.
Атака на Кримський міст у липні 2023 року: дивіться відео
Окрім цього, джерела в СБУ також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження. Там добре видно момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту. Далі, вже орієнтовно через п'ять хвилин, – вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.
Атака по автомобільному мосту: дивіться відео СБУ
Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів,
– пообіцяв глава СБУ.
За його словами, липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом Військово-Морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою.
Атака на Кримський міст у липні 2023 року: коротко
- Кримський міст атакували 17 липня 2023 року. Тоді окупаційна "влада" заявляла, що нібито не було руйнування опор, однак фото демонстрували інше.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що міст ворогу не вдасться швидко відновити. Мовляв, на це знадобляться роки – щонайменше 1 – 2 роки. Адже на мості треба встановити кілька плит, відновити опори, а також провести повну перевірку всієї конструкції. Ба більше, і це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.
- Кремль спочатку заявляв про відновлення мосту у липні 2023 року. Та після атаки переніс так зване відновлення до 31 грудня 2023 року.