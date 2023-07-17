Підтвердження наслідків руйнування мосту

За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.

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Складно технічно, адже для того, аби відновити рух через міст, потрібно встановити кілька плит, відновити опори, а також провести повну перевірку всієї конструкції. Ба більше, і це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.

Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міст буде вкрай небезпечний для використання,

– наголосили джерела.

Крім того, варто розуміти, що сухопутний коридор для війська наразі прострілюється, а невдовзі буде повністю під вогневим контролем ЗСУ.

До слова, це вже другий випадок вибухів на Кримському мосту, який Росія використовує для перекидання бронетехніки та живої сили на Південь України. 8 жовтня 2022 року внаслідок потужного вибуху завалилися кілька його прольотів. В Українській розвідці наразі не коментували прямо підрив мосту, але нагадали слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва". А в СБУ заявили, що Кримський міст "не витримав воєнного навантаження", а всі деталі щодо бавовни розкриють після перемоги.

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