Підтвердження наслідків руйнування мосту

За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.

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Складно технічно, адже для того, аби відновити рух через міст, потрібно встановити кілька плит, відновити опори, а також провести повну перевірку всієї конструкції. Ба більше, і це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.

Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міст буде вкрай небезпечний для використання,
– наголосили джерела.

Крім того, варто розуміти, що сухопутний коридор для війська наразі прострілюється, а невдовзі буде повністю під вогневим контролем ЗСУ.

Головне про ураження Кримського мосту

  • На Кримському мосту один проліт було зруйновано, ще 1 – пошкоджено.
  • Аналітики вважають, що якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні.
  • В Службі безпеки підтвердили, що до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
  • Визнали той факт, що пропустили атаку і в Росії. "Надзвичайну подію" там назвали "терактом" і, нібито, відкрили справу.